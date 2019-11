Nedelja, 10. novembra 2019

Dopoldne bo prevladovalo rahlo oblačno vreme, na vzhodu pa bo prisotna spremenljiva oblačnost. Čez dan bo na vseh območjih pretežno jasno.

Na zahodu bo pretežno jasno. Drugod bo sprva oblačno ali megleno, dopoldne bo ob meji s Hrvaško možen rahel dež. Popoldne se bo delno zjasnilo, bolj oblačno bo ostalo predvsem v jugovzhodni Sloveniji.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER