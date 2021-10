Nedelja, 10. oktobra 2021

Zjutraj bo precej jasno vreme, nekaj oblakov bo na vzhodnem pasu, tekom dopoldneva pa bo oblačnost naraščala. Na obalnem področju bo pihala zmerna burja. Pozno popoldne bodo ob obali, na vzhodu in v hribih možne rahle padavine.

Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER