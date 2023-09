Jasno bo. Po nižinah in v višjih legah bodo temperature visoke za ta čas. Ob morju bodo dopoldne pihali šibki vetrovi.

Po nekaterih kotlinah bo kratkotrajna megla, čez dan pa bo povsod pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na Goriškem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA