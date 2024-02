Nedelja, 11. februarja 2024

Oblačno bo z zmernimi do obilnimi padavinami. V Predalpah bo močno snežilo nad okoli 1300-1700 m, v Alpah pa nad 1200-1500 m. Možne bodo meglice. Pozno zvečer bo na Tržaškem lahko zapihala zmerna burja.

Danes bo sprva še oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od juga slabele in ponekod ponehale, pojavljale se bodo krajevne plohe. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 1200 m.

Temperature bodo večinoma od 7 do 12, v alpskih dolinah okoli 4 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.