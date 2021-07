Nedelja, 11. julija 2021

V spodnji nižini in na obali bo jasno do rahlo oblačno. V hribih se bo pojavljala spremenljiva oblačnost tudi z možnostjo kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte sredi dneva. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER