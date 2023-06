Nedelja, 11. junija 2023

V glavnem bo zmerno oblačno vreme; v hribovitem svetu bo ponekod oblačnost gostejša. Na obalnem območju bo v glavnem rahlo oblačno, pihala bo zmerna burja, zlasti na Tržaškem.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Dopoldne bodo na vzhodu posamezne plohe, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod krajevne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA