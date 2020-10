Nedelja, 11. oktobra 2020

Prevladovalo bo oblačno vreme s padavinami, ki bodo lahko obilnejše, vmes tudi z nevihtami. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, ob morju okrepljena do močna.

Oblačno bo s padavinami in občutno hladneje. Meja sneženja se bo na severu spustila na okoli 800 m nadmorske višine, drugod bo dopoldne še nad 1000 m. Popoldne in zvečer bo ponekod lahko snežilo do okoli 500 m nad morjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Popoldanske temperature bodo le od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER