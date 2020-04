Nedelja, 12. aprila 2020

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji ob šibkih severozahodnih vetrovih zadržuje topel in dokaj suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V nižinskem pasu bodo dnevne temperature kar visoke za ta čas.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bo zapihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v nekaterih alpskih dolinah ter po mraziščih Notranjske in Kočevske okoli 0, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

