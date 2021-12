Nedelja, 12. decembra 2021

Nad južno Italijo in južnim Jadranom je ciklonsko območje, nad srednjo Evropo in Alpami pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Jasno do spremenljivo oblačno bo zaradi visokih koprenastih oblakov, v visokogorju bo pihal zmeren severnik. Ničta izoterma se bo iz 800 m popoldne dvignila na 1500 m nadmorske višine.

Precej jasno bo, po kotlinah osrednje Slovenije bo dopoldne megleno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal okrepljen severni veter.

Jutranje temperature bodo od -9 do -4, v krajih z vetrom in ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER