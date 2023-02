Nedelja, 12. februarja 2023

Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, nad zahodno in južno ter delom srednje Evrope pa območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severnim vetrom občasno bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo zmerno do spremenljivo zaradi visoke oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, lahko tudi okrepljena dopoldne na Kraški planoti.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bo v zahodni polovici Slovenije zjasnilo. Na Štajerskem in v Prekmurju bo prehodno zapihal severovzhodnik, v Vipavski dolini in na Krasu šibka burja.

Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 12, na Goriškem do 14 stopinj C.

