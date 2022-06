Lepo in pretežno jasno vreme bo. V hribih bo popoldne nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo povečini jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 29, na Goriškem in v Vipavski dolini do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA