V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva pretežno jasno vreme, popoldne bo oblačnost naraščala in bodo možne plohe in krajevne nevihte.

Jutrio bo sprva še delno jasno, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo vzhodnik ali jugovzhodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.