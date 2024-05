Nedelja, 12. maja 2024

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribih bo v glavnem spremenljivo, lepše vreme bo dopoldne, popoldne pa bodo verjetne krajevne plohe in nevihte.

Danes bo sprva dokaj sončno, popoldne pa v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.