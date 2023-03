Prevladovala bo zmerna oblačnost. Dopoldne bo na obalnem območju in na vzhodnem pasu še pihala zmerna burja.

Večinoma sončno bo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal veter južnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 8 do 11, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA