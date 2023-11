Nedelja, 12. novembra 2023

Prevladovalo bo spremenljivo vreme; v alpskih dolinah bo možna megla. Vetrovi bodo šibki.

Danes zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, možna bo tudi slana. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne so predvsem v južni in zahodni Sloveniji možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA