Nedelja, 13. avgusta 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam s šibkim severnim vetrom suh in topel zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme; pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V nižinskem pasu bo popoldne kar soparno. V gorah bo zjutraj jasno do delno oblačno, popoldan pa bo spremenljivo in bodo možne krajevne nevihte.

Danes bo sončno. V gorah severne Slovenije je popoldne možna kakšna kratkotrajna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 28 do 31, na Goriškem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA