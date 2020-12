Nedelja, 13. decembra 2020

Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih še naprej zadržuje precej vlažen zrak.

Zmerno do spremenljivo oblačno bo. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Zlasti po kotlinah se bo verjetno zadrževala nizka oblačnost in meglice.

Od zahoda se bo postopno jasnilo, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne še oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah do -7, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER