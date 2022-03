Nedelja, 13. marca 2022

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo še zimske; najnižje jutranje temperature bodo zelo nizke za ta letni čas, zlasti v nižinskem pasu in po kotlinah.

Danes bo pretežno jasno, le v Slovenski Istri se bo popoldne zmerno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -5, ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER