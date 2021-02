Jasno bo, proti večeru bo še zmrzovalo. Dnevne temperature bodo nekoliko višje. Dopoldne bo na obalnem območju še pihala zmerna burja, popoldne pa bo oslabela in ponehala.

Pretežno jasno bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER