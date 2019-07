Nedelja, 14. julija 2019

Nad večjim delom Evrope je pri tleh šibko območje visokega zračnega tlaka, nad Italijo pa je nastal plitev ciklon. V višinah doteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi občasno hladnejši in bolj nestabilen zrak.

V ravninskem pasu in na obali bo sončno in pihal bo vetrič. Možne bodo krajevne plohe ali nevihte v popoldanskem času. V hribih bo prisotna spremenljiva oblačnost s plohami in tudi kakšna nevihta, predvsem popoldne.

Sprva bo sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER