Napoved je še negotova. Kaže na bolj spremenljivo do oblačno vreme tudi s plohami in nevihtami, ki bodo ponoči verjetnejše na obali, v hribih in v ravninskem pasu pa popoldne.

Jutri se bo oblačnost znova povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER