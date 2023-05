Nedelja, 14. maja 2023

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa se poglablja ciklonsko območje. Z vetrom južnih smeri v višinah k nam doteka vlažen zrak.

Napoved je precej negotova. Prevladovalo bo oblačno vreme tudi s padavinami, ki bodo lokalno lahko znatnejše. Možne bodo tudi nevihte. Na obalnem območju bo pihala burja. Možne pa bodo tudi dolgotrajnejše večje razjasnitve z veliko spremenljivostjo.

Oblačno in deževno bo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka do zmerna burja.

Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA