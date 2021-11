Nedelja, 14. novembra 2021

Ponoči in zjutraj bo oblačno in deževno; padavine bodo pogostejše in znatnejše na zahodu, možne tudi plohe in kakšna posamezna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad 1800 m. Popoldne bodo padavine slabele, v nižinskem pasu bo zapihala zmerna burja, na obalnem območju pa zlasti zvečer okrepljena.

Jutri bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo povečini suho, zapihala bo šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER