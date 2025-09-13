Nedelja, 14. septembra 2025

Dopoldne bodo še verjetne padavine, ki bodo zmerne do znatnejše zlasti v nižini in na obali, kjer se bodo lahko pojavile tudi nevihte z lokalnimi nalivi. Popoldne pa bo le rahlo oblačno.

V noči bo na zahodu začelo deževati, na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. Do jutra se bodo padavine prehodno razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo severni veter. Do poldneva bo dež od zahoda že večinoma ponehal. Postopno se bo jasnilo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.