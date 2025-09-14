Nedelja, 14 september 2025
Iskanje
Vreme

Nedelja, 14. septembra 2025

Spletno uredništvo |
14. sep. 2025 | 0:01
    Nedelja, 14. septembra 2025
Dark Theme

Dopoldne bodo še verjetne padavine, ki bodo zmerne do znatnejše zlasti v nižini in na obali, kjer se bodo lahko pojavile tudi nevihte z lokalnimi nalivi. Ob morju bo zapihal okrepljen zahodni veter. Popoldne pa bo le rahlo oblačno.

Sprva bo oblačno in deževno. Čez dan bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, v hribih bo možna kakšna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: