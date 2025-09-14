Nedelja, 14. septembra 2025

Dopoldne bodo še verjetne padavine, ki bodo zmerne do znatnejše zlasti v nižini in na obali, kjer se bodo lahko pojavile tudi nevihte z lokalnimi nalivi. Ob morju bo zapihal okrepljen zahodni veter. Popoldne pa bo le rahlo oblačno.

Sprva bo oblačno in deževno. Čez dan bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, v hribih bo možna kakšna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.