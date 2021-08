Nedelja, 15. avgusta 2021

Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklonsko območje s šibko vremensko fronto, ki sega do severnih Alp. V višinah priteka nad naše kraje topel in suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno, vroče bo in tudi soparno. V hribih bo več spremenljivosti, predvsem popoldne bodo možne plohe in kakšna nevihta. Zvečer in ponoči se bodo nevihte širile proti nižinam. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo na severu in severovzhodu krajevne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER