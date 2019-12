Nedelja, 15. decembra 2019

Zjutraj bo le zmerno oblačno vreme z meglicami in ponekod meglo v pasovih. Čez dan se bo v nižinskem pasu in na obali pojavljala nizka oblačnost, možno bo tudi rosenje. V Alpah bo vreme lepše. V visokogorju bo kar toplo za ta letni čas z ničto izotermo okrog 3000 m.

Danes bo v vzhodni in ponekod v severni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo ponekod občasno rahlo deževalo. V višjih legah in po nižinah predvsem vzhodne Slovenije bo pihal jugozahodni veter.

Najvišje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER