Pretežno jasno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo. Zmrzovalo bo, še zlasti v hribih in ponekod po nižinah.

Postopno se bo jasnilo. Po nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.