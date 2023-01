Nedelja, 15. januarja 2023

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme. Popoldne bo na vzhodu pričelo rahlo deževati. Pozno zvečer in ponoči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in razširile. Na zahodu bodo padavine zmerne do znatne, na vzhodu pa obilne; vmes bo lahko tudi zagrmelo. V hribovitem svetu bo sprva snežilo nad okoli 800-1000 m. Na območju Trbiža pa do dna dolin. Ponoči se bo hladilo in meja sneženja se bo spuščala. Čez dan bo na obali zapihal zmeren jugozahodnik.

Povsod se bo pooblačilo, najpozneje na Štajerskem in v Prekmurju. Na Primorskem in Notranjskem bo pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, v Gornjesavski dolini okoli -3, najvišje dnevne v večjem delu Slovenije od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA