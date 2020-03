Nedelja, 15. marca 2020

Po nižinah in ob obali bo jasno. Pihala bo zmerna burja, v Trstu pa okrepljena. V višjih legah bo rahlo pooblačeno. Hladneje bo v primerjavi s prejšnjimi dnevi, predvsem v gorah.

Pretežno jasno bo, le v jugovzhodni Sloveniji bo sprva nekaj oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela, drugod pa vzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER