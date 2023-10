Nedelja, 15. oktobra 2023

Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega proti jugu do srednje Evrope. Hladna fronta se od severozahoda pomika nad Alpe in bo dosegla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel in v nižjih zračnih plasteh bolj vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo z občasnimi padavinami, ki bodo zmerne na zahodu, obilnejše na vzhodu. Možne bodo krajevne nevihte, ki bodo pogostejše na obali, kjer bodo padavine lahko znatnejše. V visokogorju bo snežilo. Zapihala bo zmerna burja, ki se bo popoldne in zvečer okrepila, zlasti na tržaškem. Popoldne se bo v Karniji vreme izboljšalo. Zvečer bo kar hladno.

Danes bo oblačno s padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Hladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1500 m. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem popoldne zmerna burja.

Popoldanske temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA