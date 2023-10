Nedelja, 15. oktobra 2023

Pretežno oblačno bo. Do popoldneva se bodo na zahodu pojavljale zmerne padavine, ki bodo lahko znatne na vzhodu ter obilne na obali, kjer bodo možne tudi plohe in posamezne nevihte. Dopoldne bo na obalnem območju in na kraški planoti zapihala zmerna burja, ki se bo popoldne okrepila. Ohladilo se bo.

Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Hladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru spustila pod 1500 m nadmorske višine. Zapihal bo vzhodni veter, na Primorskem popoldne zmerna burja. V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA