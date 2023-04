Nedelja, 16. aprila 2023

Nad srednjo Evropo je obsežen ciklon. Z njim povezana hladna fronta sega od obale Baltskega morja vse do Črnega morja. Nad Skandinavijo je območje visokega zračnega tlaka.

Spremenljivo do oblačno bo. Več oblačnosti bo popoldne na vzhodu. V nižinskem pasu in na območju lagune bo pihal zmeren severovzhodnik, v Trstu in okolici pa okrepljena burja. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen severovzhodnik.

Danes bo povečini oblačno. V zahodni Sloveniji bo večinoma suho, možna bodo obdobja sončnega vremena. Drugod bo občasno še deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 8 do 11, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA