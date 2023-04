Nedelja, 16. aprila 2023

Spremenljivo do oblačno vreme bo. Več oblačnosti bo popoldne na vzhodu. V nižinskem pasu in na območju lagune bo pihal zmeren severovzhodnik; v Trstu in okolici pa okrepljena burja. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen severovzhodnik.

Jutri bo oblačno. V zahodni Sloveniji bo povečini suho, možna bodo obdobja sončnega vremena. Drugod bo občasno še deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA