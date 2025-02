Pojavljala se bo spremenljiva in precej visoka oblačnost. Na obalnem območju in na vzhodu bo pihala zmerna burja, ki bo nekoliko bolj okrepljena in mrzla v Trstu in na Kraški planoti.

Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo oslabela. Hladno bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.