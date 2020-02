Nedelja, 16. februarja2020

Nad severnim Atlantikom je globoko ciklonsko območje, nad južno Evropo in Sredozemljem pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte vplivajo na vreme na zahodu in severu Evrope. S šibkimi zahodnimi vetrovi k nam v višinah doteka razmeroma topel in suh zrak.

Zjutraj bo povsod po deželi prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme; čez dan bo predvsem med nižino in Predalpami nekaj več oblačnosti. Zvečer bo nekaj meglic.

Precej jasno bo, proti večeru bo na zahodu oblačnost pričela naraščati. Pihati bo začel šibak do zmeren jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 °C

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER