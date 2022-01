Nedelja, 16. januarja 2022

Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka k nam v višinah suh in topel, v nižjih zračnih plasteh pa od jugovzhoda hladnejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

Jasno bo. Pojavljali se bodo temperaturni obrati, ki bodo izrazitejši ponoči po kotlinah in tudi v nižinskem pasu. Ob morju bo sprva še pihala šibka burja, zlasti v Trstu; veter bo tekom dopoldneva oslabel. Zvečer se bodo v spodnji nižini lahko pojavljale krajevne meglice, zlasti proti Venetu.

Precej jasno bo, po nižinah bo dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost.

Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem od 8 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER