Jasno bo, pihali bodo zmerni vetrovi raznih smeri. Ozračje bo soparno in vroče. V hribih se bo popoldne pooblačilo.

Pretežno jasno bo. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter, popoldne pa bo v severovzhodni Sloveniji zapihal šibak vzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 31 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA