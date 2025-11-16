Nedelja, 16. novembra

Območje visokega zračnega tlaka nad Balkanom postopno slabi. Obsežna vremenska fronta se nahaja severno od Alp in valovi vse od severovzhodne, prek osrednje Evrope, do Atlantika, kjer se nahaja obsežen ciklon. Z jugozahodnim vetrom k nam še vedno doteka topel in vse bolj vlažen zrak.

Danes bo oblačno z rahlimi padavinami na zahodu, na vzhodu bo dež obilnejši. Padavine bodo pogostejše od popoldneva. Popoldne bo na obalnem območju zapihal južni veter.

Na zahodu ter v osrednjih krajih bo oblačno z občasnim dežjem, medtem ko bo proti vzhodu ostalo povečini suho s krajšimi sončnimi obdobji. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.