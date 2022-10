Nedelja, 16. oktobra 2022

Nad vzhodno in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Vremenska fronta se severno od nas pomika proti vzhodu. V višinah k nam od zahoda doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Na obalnem območju bo spremenljivo vreme. V nižinskem pasu v glavnem oblačno. V hribovitem svetu pa pretežno oblačno.

Danes bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo jasnilo. Drugod bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA