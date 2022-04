Nedelja, 17. aprila 2022

Ob morju in po nižinah bo pretežno jasno, rahlo pooblačeno v gorah. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ponoči lahko tudi okrepljena v Trstu. V gorah bo pihal zmeren veter severovzhodnih smeri. Hladneje bo.

Danes bo precej jasno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, na Goriškem in ob morju do 7, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER