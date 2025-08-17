Nedelja, 17. avgusta 2025

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se je od severozahoda približala Alpam. Z vetrovi vzhodnih smeri k nam še doteka topel in suh zrak.

Danes bo v hribih oblačno in popoldne se bodo lahko pojavljale nevihte. Nevihte bodo lahko prizadela tudi druga območja. Najvišje temperature se bodo znižale.

Danes bo več spremenljive oblačnosti, na Goriškem bo še pihala šibka burja. Čez dan in popoldne bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Predvsem v notranjosti države se bo nekoliko osvežilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.