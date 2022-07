Nedelja, 17. julija 2022

Naši kraji ležijo na obrobju območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko manj vroč in občasno bolj vlažen in nestabilen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno, v hribih pa bo več spremenljive oblačnosti in popoldne bodo možne krajevne plohe ali posamezne nevihte. Ob morju bo dopoldan pihala zmerna burja, zlasti na Tržaškem, popoldne pa krajevni vetrovi. Vroče bo, ozračje bo suho.

Danes dopoldne se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA