V noči bo možen krajeven dež. Čez dan bo po nižinah in ob morju rahlo oblačno, v hribih bolj spremenljivo tudi s kakšno krajevno popoldansko ploho. V nižinskem pasu in na obali bo pihala šibka do zmerna burja.

Jutri dopoldne bodo padavine večinoma ponehale. Popoldne bo razmeroma sončno in nekoliko topleje. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER