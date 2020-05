Nedelja, 17. maja 2020

Čez dan se bo zjasnilo in popoldne bo precej sončno. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Dopoldne bodo padavine povsod ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v jugovzhodni Sloveniji. Nastale bodo krajevne plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in ob morju do okoli 26 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER