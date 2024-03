Nedelja, 17. marca 2024

Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto, ki sega vse do naših krajev. V višinah k nam od severa doteka nekoliko hladnejši in sprva še vlažen zrak.

Ponoči ter do jutra bo jasno do rahlo oblačno vreme zaradi visokih in tankih koprenastih oblakov. V nižinskem pasu in na območju lagune bodo možne meglice ali megla v pasovih. Popoldne bo oblačnost naraščala.

Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Proti večeru se bo zmerno pooblačilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.