Nedelja, 17. oktobra 2021

V nižinah in ob obali bo jasno. Dopoldne bo pihal burin, nato pa zmorec. V hribovitem svetu bo oblačno, ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 m.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo ponehala.

Jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER