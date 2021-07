Po nižinah in ob obali bo spremenljivo do rahlo pooblačeno, v hribih bo oblačnost povečana. Popoldne bo deževalo, pričakovane so tudi kratkotrajne plohe in nevihte, še zlasti v hribih. Ob morju bo zjutraj pihala zmerna burja nato vetrovi različnih smeri. Ozračje se bo nekoliko otoplilo.

Še bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici države.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER