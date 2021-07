Nedelja, 18. julija 2021

Spremenljivo do oblačno bo z možnostjo dežja, ponekod po deželi so pričakovane tudi nevihte. Ob morju bo še pihala zmerna do okrepljena burja. Drugod po deželi bodo pihali zmerni vetrovi raznih smeri. Postopoma bo topleje.

Še bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici države. Pihal bo severovzhodnik.

Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju do 21, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER