Nedelja, 18. junija 2023

Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem ter nad srednjo Evropo in zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka nad srednjo Evropo slabi. Nad naše kraje bo od severozahoda dotekal postopno toplejši in bolj suh zrak.

Dopoldne bo v glavnem jasno vreme. Popoldne se bo v hribovitem svetu in v zgornji ravnini razvilo nekaj kopaste oblačnosti, možne bodo tudi plohe ali kakšna nevihta, ki se bodo nato lahko širile proti zgornji ravnini. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA